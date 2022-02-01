Число операторов горячей линии 122 увеличено до 7 тысяч

В связи с распространением штамма коронавируса "Омикрон" число операторов на горячей линии 122 увеличено до 7 тысяч. Такое поручение дал Сергей Собянин, теперь операторов втрое больше, чем две недели назад.

В столице зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы с мая 2020 года. Сейчас он составляет 0,46%, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Высота московских сугробов в январе превысила норму в полтора раза. Во вторник, 1 февраля, в городе снова обещают снег.