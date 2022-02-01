У московского медицинского сервиса Hub Telemed появилась новая функция

У московского сервиса автоматического анализа рентгенологических исследований Hub Telemed появилась новая функция – возможность проводить оценку результатов маммографии. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сервис запустили в прошлом году на базе единой цифровой платформы здравоохранения. Сейчас им пользуются уже несколько сотен российских врачей.Он помогает обрабатывать снимки с использованием искусственного интеллекта, в том числе КТ для диагностики коронавируса.

Доступ к платформе имеют специалисты лучевой диагностики, терапевты, пульмонологи. Hub-сервис не только обрабатывает снимки и обращает внимание на зону возможной патологии, но и дает возможность проконсультироваться с московскими медиками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.