В Москве начали вакцинировать подростков против COVID-19

В Москве начали прививать от коронавируса подростков от 12 лет до 17 лет. Пункты вакцинации работают в 13 детских поликлиниках. Для вакцинации понадобятся заявление и согласие от родителей.

Вакцина "Спутник М" состоит из двух компонентов. Интервал между первым и вторым уколом составляет 21 день.

Записаться на вакцинацию можно онлайн или по телефону любой выбранной поликлиники. У тех, кто прикреплен к поликлинике, есть возможность осуществить запись на порталах mos.ru, emias.info, а также с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО".

Записаться нужно только на первый прием, запись на второй произойдет автоматически. За день до приема поступит СМС-сообщение с напоминанием (число, время и адрес медорганизации)

Ранее сообщалось, что уже привились порядка 10 тысяч российских подростков. До конца месяца планируют начать отбор детей от 6 лет для исследования вакцины от ковида. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.