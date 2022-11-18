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Новости

18 ноября, 21:15

Общество

Товары H&M теперь можно купить на Ozon

Товары H&M теперь можно купить на Ozon

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Товары H&M теперь можно купить на маркетплейсе Ozon. Ранее шведский бренд объявлял о полном уходе с российского рынка. Сейчас компания распродает остатки и закрывает последние магазины в Москве. Но онлайн-ретейлер уже выставил на продажу женскую и мужскую коллекции бренда.

В Ozon подтверждают, что это оригинальная продукция, а также обещают в ближайшем будущем поставлять в Россию и детскую одежду H&M. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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