Товары H&M теперь можно купить на Ozon

Товары H&M теперь можно купить на маркетплейсе Ozon. Ранее шведский бренд объявлял о полном уходе с российского рынка. Сейчас компания распродает остатки и закрывает последние магазины в Москве. Но онлайн-ретейлер уже выставил на продажу женскую и мужскую коллекции бренда.

В Ozon подтверждают, что это оригинальная продукция, а также обещают в ближайшем будущем поставлять в Россию и детскую одежду H&M. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.