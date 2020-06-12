Роспотребнадзор разработал санитарные требования к магазинам и рынкам

Роспотребнадзор выпустил новые требования к магазинам, которые торгуют продуктами. Речь о правилах для избежания инфекций и отравлений.

Теперь рыбные отделы и магазины нельзя будет размещать в пристройках к жилым домам и административным зданиям. Продавцам запретят сбывать взвешивать товар без упаковки, торговать яйцами в отделах кулинарии.

Особые требования санитарные врачи предъявили и к тележкам с корзинами. Их будут постоянно обрабатывать. Что касается открытых рынков, арендаторов обяжут установить навесы от прямых солнечных лучей и осадков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.