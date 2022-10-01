Спрос на кнопочные телефоны увеличился в Москве

Спрос на кнопочные телефоны подскочил в Москве – именно такие разрешают брать с собой мобилизованным. Местоположение такого гаджета не засечь, а это важно из соображений безопасности.

В топе продаж сейчас и амуниция – берцы, термобелье, в некоторых магазинах их уже не хватает. Чем их можно заменить? И что еще непременно нужно взять с собой? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.