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Культура

Москва простилась с композитором Эдуардом Артемьевым

Москва простилась с композитором Эдуардом Артемьевым

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Москва простилась с композитором Эдуардом Артемьевым. Отпевание и прощание состоялось в Храме "Большое Вознесение" на Никитской улице. Туда пришли родные и близкие, а также коллеги и другие деятели культуры.

Артемьев известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Гроб вынесли из храма под аплодисменты. Похоронят композитора на Ваганьковском кладбище. Эдуард Артемьев умер 29 декабря. Ему было 85 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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