Супруга певца Федука похвасталась новогодним подарком за 15 миллионов рублей. Примерно в такую сумму оценили новый минивен – Mercedes V-Class.

Радостью Саша поделилась в своем Instagram. На страничке она выложила видео, где едет в салоне с мужем и собакой.

Внутри машина оснащена различной техникой – от телевизора и сети Wi-Fi до холодильника со столиком и раскладных кресел. В начальной комплектации такой роскоши не было: машину тюнинговали. На доработку ушло примерно 5 миллионов.

Покупку приурочили к скорому появлению первенца. Но Саша уточнила, что это новогодний подарок себе. И добавила, что "от пробок наконец-то можно кайфовать". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.