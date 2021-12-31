Москва 24 приготовила для телезрителей новогодний концерт и подарки. На ледовой сцене в парке Горького выступят российские звезды.

На Зеркальном катке для зрителей поют группы Uma2rman, "Дискотека Авария", "Моя Мишель". Начало вечером, в 22:10. Во время трансляции будет можно отсканировать QR-код на экране, скачать приложение М24 и получить подарки.

Мобильное приложение Москвы 24 это – новости, аналитика, фильмы, а также лучшие места и сервисы для обладателей карты лояльности. Скачивайте, смотрите, слушайте, пользуйтесь скидками и подарками от кафе, салонов красоты и других партнеров.