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Культура

Акция "Ночь искусств" пройдет 4–5 ноября в Москве

Акция "Ночь искусств" пройдет 4–5 ноября в Москве

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В Москве завершили комплексную реставрацию памятника Минину и Пожарскому

Акция "Ночь искусств" в Москве пройдет 4 и 5 ноября. Гостей будут ждать более 200 городских площадок. В честь "Года культурного наследия народов России" акция в этот раз посвящена русской культуре, русскому классическому искусству, объединяющему поколения и народы.

Свои двери для посетителей откроют концертные залы, музеи, галереи и библиотеки. А главными площадками акции станут концертный зал "Зарядье", кинотеатр "Космос" и выставочный зал "Новый Манеж".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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