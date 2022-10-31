Акция "Ночь искусств" пройдет 4–5 ноября в Москве

Акция "Ночь искусств" в Москве пройдет 4 и 5 ноября. Гостей будут ждать более 200 городских площадок. В честь "Года культурного наследия народов России" акция в этот раз посвящена русской культуре, русскому классическому искусству, объединяющему поколения и народы.

Свои двери для посетителей откроют концертные залы, музеи, галереи и библиотеки. А главными площадками акции станут концертный зал "Зарядье", кинотеатр "Космос" и выставочный зал "Новый Манеж".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.