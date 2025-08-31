31 августа, 22:40События
Мультиформатный фестиваль на воде "ЗарядФест" прошел в Строгинском затоне
Экстремальные трюки, концерт на воде и интерактивные развлечения: в столице попрощались с летом на спортивно-музыкальном фестивале "ЗарядФест". Масштабный мультиформатный праздник прошел на территории Большого и Малого Строгинского затона.
Главной изюминкой мероприятия стал первый в России сап-концерт: сцена расположилась на воде, а местами для зрителей служили доски для плавания. Впрочем, послушать выступления группы Uma2rman, певицы Лолиты и других популярных исполнителей можно было и с берега.
На суше развернулись более десяти тематических зон. Все желающие могли поиграть в пляжный волейбол или настольный теннис, заняться йогой или пилатесом, покататься на искусственной волне для серфинга и поучаствовать в различных мастер-классах.
Заряжаться энергией в последний день лета отправилась и ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.
Читайте также
- В парке "Москино" завершили лето фестивалем "Проекция"
- В Москве завершился фестиваль "Спасская башня"