Мультиформатный фестиваль на воде "ЗарядФест" прошел в Строгинском затоне

Экстремальные трюки, концерт на воде и интерактивные развлечения: в столице попрощались с летом на спортивно-музыкальном фестивале "ЗарядФест". Масштабный мультиформатный праздник прошел на территории Большого и Малого Строгинского затона.

Главной изюминкой мероприятия стал первый в России сап-концерт: сцена расположилась на воде, а местами для зрителей служили доски для плавания. Впрочем, послушать выступления группы Uma2rman, певицы Лолиты и других популярных исполнителей можно было и с берега.

На суше развернулись более десяти тематических зон. Все желающие могли поиграть в пляжный волейбол или настольный теннис, заняться йогой или пилатесом, покататься на искусственной волне для серфинга и поучаствовать в различных мастер-классах.

Заряжаться энергией в последний день лета отправилась и ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.