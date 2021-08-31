Стало известно, что Моргенштерн больше не завидный холостяк

Как отмечается, рэпер Моргенштерн женился, а также в очередной раз порадовал фанатов своим фирменным эпатажем.

Он устроил свадьбу в стиле 90-х. Специально для этого в центре города оформили черный теплоход. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.