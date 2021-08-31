Собчак заметили беседующей с Моргенштерном у дома его невесты

Ксения Собчак приехала к дому невесты Моргенштерна. Ее заметили беседующей с рэпером на лавочке.

Между тем возле "Москва-Сити" готовятся к свадьбе рэпера, передает телеканал Москва 24. Мероприятие проведут на борту яхты.

Новости о том, что музыкант решил жениться, появились в середине лета. Как пишут в СМИ, тогда Моргенштерн все отрицал. Но вскоре якобы признался, что его избранница – блогер Дилара Зинатуллина и предложение она ему сделала сама. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.