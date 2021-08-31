Спектакль с участием Бузовой покажут на сцене МХАТ им. Горького в ноябре

Стало известно, когда снова покажут спектакль с Ольгой Бузовой в МХАТе. Там заявили, что постановка "Чудесный грузин" остается в репертуаре театра. Ближайший показ будет в ноябре.

Премьера состоялась в июне. Но задолго до нее разразился скандал. Многие театралы были возмущены появлением непрофессиональной актрисы на сцене МХАТа. А вот художественный руководитель остался доволен своим решением и заявил, что хайпанул на этом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.