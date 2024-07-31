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31 июля, 07:30

Культура

Жители столицы забронировали более 200 тыс книг с помощью сервиса "Библиотеки Москвы"

Жители столицы забронировали более 200 тыс книг с помощью сервиса "Библиотеки Москвы"

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В столице набирает популярность онлайн-сервис "Библиотеки Москвы". За полгода с его помощью москвичи забронировали уже более 200 тысяч книг, что в два раза больше, чем в 2023 году.

Наиболее востребованными оказались повести и романы Шарлотты Бронте, Эриха Марии Ремарка, Ивана Гончарова, Ивана Тургенева, а также книги по саморазвитию, психологии и научная литература.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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