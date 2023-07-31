Актриса Ирина Мирошниченко попала в больницу

Ирина Мирошниченко попала в реанимацию с остановкой сердца, сообщили телеграм-каналы. По их данным, состояние народной артистки РСФСР врачи оценивают, как тяжелое. Однако им удалось перезапустить ее сердце.

Пока официальной информации от представителей Мирошниченко нет, поэтому СМИ сообщают разные версии своих источников. Причиной ухудшения состояния артистки могли стать осложнения после гриппа или опухоль.

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