В прокат выйдет "Круэлла" с Эммой Стоун

На этой неделе в прокат выходит "Круэлла" с Эммой Стоун в роли злодейки из "Ста одного далматинца".

За что "Круэллу" окрестили фем-версией "Джокера", и почему это кино лучше смотреть на большом экране? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24