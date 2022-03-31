Российские фильмы могут допустить на Каннский фестиваль – СМИ

31 марта, 08:00
Российские фильмы могут допустить на Каннский фестиваль. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники, близкие к киноиндустрии.
Речь идет о картинах Кирилла Серебренникова, Александра Сокурова и Андрея Звягинцева.
Как известно, у Звягинцева к ближайшим Каннам свежих проектов нет. На участие в фестивале претендуют историческая драма Серебренникова "Жена Чайковского" и фэнтези о Великой Отечественной войне Сокурова "Сказка". Производство обеих лент шло при поддержке государства. Однако ранее руководство фестиваля объявило об отказе принимать официальные российские делегации, а также кого-либо связанного с правительством России. Как отмечает Сокуров, непонятно, почему для них делается какое-то исключение.
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