Возрастной ценз скандальной выставки Body Worlds в Москве подняли до 18+

Организаторы скандальной выставки Body Worlds решили ограничить вход посетителей. Теперь дети от 12 до 18 лет смогут пройти только вместе с родителями.

Выставка проходит на ВДНХ. Там демонстрируют органы человека и то, как на них проявляются самые распространенные заболевания. Экспозицию уже посетили более 30 тысяч человек.

Однако идею выставки оценили не все – по мнению общественников, она нарушает нравственные ценности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.