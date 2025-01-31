В Москве объявили лауреатов кинопремии "Золотой орел"

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31 января, 23:50

M24.RU

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31 января в первом павильоне концерна "Мосфильм" прошла церемония вручения премии "Золотой орел". Она присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства. Статуэтки получили победители в 23 номинациях.

Лучшим фильмом стал "Воздух" Алексея Германа-младшего. За роль в этой же картине Сергей Безруков удостоился награды как лучший киноактер. Лучшей киноактрисой была названа Александра Урсуляк за роль в фильме "Смотри на меня!".

Зрители Москвы онлайн могли в прямом эфире наблюдать за красной ковровой дорожкой церемонии. С номинантами и звездными гостями пообщалась ведущая Татьяна Сальникова.

культуравидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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