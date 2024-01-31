Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 07:45

Культура

Посвященная роману "Война и мир" и творчеству Льва Толстого выставка открылась на ВДНХ

Посвященная роману "Война и мир" и творчеству Льва Толстого выставка открылась на ВДНХ

Москвичам представили культурную программу на 31 января

Театр сатиры отменил два спектакля 31 января

"Мой район. Новости": киноконцерну "Мосфильм" исполнилось сто лет

Киностудия Горького подготовила выставку "За кадром: Есть что посмотреть"

Карен Шахназаров назвал режиссеров, повлиявших на его творчество

"Сити": топ-3 спектакля, посвященных снятию блокады Ленинграда

"Интервью": Карен Шахназаров – о киноконцерне "Мосфильм"

Карен Шахназаров рассказал, как "Мосфильм" стал частью истории России

Карен Шахназаров рассказал, без каких сотрудников не обходятся съемки фильма

На ВДНХ открылась новая выставка, посвященная роману "Война и мир" и творчеству Льва Толстого. Экспозиция мультимедийная. Посетители смогут разучить танцевальные движения, а также поиграть в старые карточные игры.

Кроме того, на интерактивных картах можно посмотреть на ход Бородинского сражения и ответить на вопросы о Михаиле Кутузове и Наполеоне Бонапарте.

Экспозиция "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" находится в павильоне № 61. До завершения выставки "Россия" вход на нее будет бесплатным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкивидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика