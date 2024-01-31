Посвященная роману "Война и мир" и творчеству Льва Толстого выставка открылась на ВДНХ

На ВДНХ открылась новая выставка, посвященная роману "Война и мир" и творчеству Льва Толстого. Экспозиция мультимедийная. Посетители смогут разучить танцевальные движения, а также поиграть в старые карточные игры.

Кроме того, на интерактивных картах можно посмотреть на ход Бородинского сражения и ответить на вопросы о Михаиле Кутузове и Наполеоне Бонапарте.

Экспозиция "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" находится в павильоне № 61. До завершения выставки "Россия" вход на нее будет бесплатным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



