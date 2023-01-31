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Культура

Отечественный триллер "Один настоящий день" выйдет на экраны с 2 февраля

Отечественный триллер "Один настоящий день" выйдет на экраны с 2 февраля

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Отечественный триллер "Один настоящий день" выйдет на экраны с 2 февраля. В главных ролях – Петр Федоров и Александр Робак.

По сюжету фильма Валерий Капитонов – следователь СК. Беспринципный и циничный, он убежден, что в достижении своих целей все средства хороши. Однажды начальство требует от него отправить за решетку невиновного вместо одного из местных авторитетов, обеспечив себе безбедное и беспроблемное будущее. Этот день и станет для Капитонова тем самым одним настоящим днем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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