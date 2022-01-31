Прощание с Леонидом Куравлевым пройдет в закрытом формате

13:15
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание пройдет в закрытом формате.
Народный артист умер накануне в Москве, ему было 85 лет. 5 января его госпитализировали в больницу с пневмонией, а 26 января Куравлева перевели в хоспис.
В последнее время Леонид Куравлев вел закрытый образ жизни. Друзья актера рассказали о том, что он стал затворником после гибели своей супруги в 2012 году, а в прошлом году и вовсе перестал выходить на связь. Летом 2021 года Куравлев переехал жить в дом престарелых. По словам сотрудников, он отказывался общаться с родственниками.
За свою карьеру Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей в театре, кино и сериалах. В начале 1977 года ему присвоили звание народного артиста РСФСР. Всесоюзная слава и народная любовь к нему пришла после роли сантехника Афони, в одноименном фильме.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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