Новости мира: китайский криптобизнесмен съел часть известного арт-объекта

Китайский криптобизнесмен, миллиардер Джастин Сан съел знаменитый арт-обьект, сразу после того, как ему удалось приобрести его на аукционе более чем за 6 миллионов долларов. Работа вызвала бурю обсуждений по всему миру. Произведение представляло собой обычный банан, приклеенный скотчем к стене. Многие критики сочли это примером деградации арт-рынка. Однако на стоимость работы это никак не повлияло. Лот стал одним из самых дорогих в истории. Несмотря на поступок Сана, ценность работы не изменилась. Автор произведения заранее предусмотрел любой исход событий, написав инструкцию по замене фрукта на полотне.

Тем временем в Нью-Йорке прошел массовый флэшмоб. Сотни людей исполнили танец Дональда Трампа, который он продемонстрировал после оглашения результатов выборов. Как пишет газета New York Post, так американцы призывают избранного президента "как следует зажечь на политической арене".

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