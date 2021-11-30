В Центре Вознесенского откроется новая выставка

В Центре Вознесенского открывается новая выставка "Хореография отсутствующего человеческого тела".

Именно так о своих работах говорит британская художница российского происхождения Ника Неелова, экспозиция которой открылась в Центре Вознесенского.

Художница придерживается концепции устойчивого развития и в своих работах использует переработанные материалы.

"Очень часто мои работы либо вывернутые наизнанку, либо это скрытая сторона чего-то, это те части, на которые не обращаешь внимания, это предметы, которые часто выброшены или оставлены, или покинуты человеком, в них открываются какие-то скрытые черты", – поделилась художница.

Отмечается, что это первая выставка Ники Нееловой в Москве. Ранее она представляла свои работы в Турине и Лондоне. Оценить современную скульптуру в Центре Вознесенского можно до 7 января 2022 года.

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