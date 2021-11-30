В Центре Вознесенского откроется новая выставка

30 ноября, 22:30
В Центре Вознесенского открывается новая выставка "Хореография отсутствующего человеческого тела".
Именно так о своих работах говорит британская художница российского происхождения Ника Неелова, экспозиция которой открылась в Центре Вознесенского.
Художница придерживается концепции устойчивого развития и в своих работах использует переработанные материалы.
"Очень часто мои работы либо вывернутые наизнанку, либо это скрытая сторона чего-то, это те части, на которые не обращаешь внимания, это предметы, которые часто выброшены или оставлены, или покинуты человеком, в них открываются какие-то скрытые черты", – поделилась художница.
Отмечается, что это первая выставка Ники Нееловой в Москве. Ранее она представляла свои работы в Турине и Лондоне. Оценить современную скульптуру в Центре Вознесенского можно до 7 января 2022 года.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: