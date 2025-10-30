Жителям и гостям столицы рассказали, в какие музеи можно сходить в Москве

Музей радио и телевидения "Дедушкиного чердака" предлагает экскурсии, где можно узнать об опытах Герца, посмотреть электрофорную машину и послушать голос Левитана через репродуктор середины XX века.

Музей Победы работает бесплатно для школьников. В экспозиции представлены новая выставка "Путь к Победе", созданная к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, а также проекты "Семейные реликвии" и "Легенды советского кино".

