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30 октября, 22:45

M24.RU

В столице открылась выставка номинантов Московской арт-премии

В столице открылась выставка номинантов Московской арт-премии

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В парке "Зарядье" открылась выставка номинантов Московской арт-премии. Ее присуждают за значимые проекты в сфере культуры и искусства. Главное условие конкурса – все произведения должны быть созданы в Москве или рассказывать о столице.

В этом году Московская арт-премия будет вручаться уже в пятый раз. На соискание награды было подано более 700 заявок в пяти номинациях. Из лучших проектов составили масштабную экспозицию, которая будет работать с 31 октября до 8 декабря.

На что вдохновляет художников Москва? Как проходил отбор номинантов? Кто и как будет определять победителей? Какие уникальные работы можно увидеть на выставке? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.

культуравыставкивидеоМосква онлайнЛариса Соколова
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