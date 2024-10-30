В столице открылась выставка номинантов Московской арт-премии

В парке "Зарядье" открылась выставка номинантов Московской арт-премии. Ее присуждают за значимые проекты в сфере культуры и искусства. Главное условие конкурса – все произведения должны быть созданы в Москве или рассказывать о столице.

В этом году Московская арт-премия будет вручаться уже в пятый раз. На соискание награды было подано более 700 заявок в пяти номинациях. Из лучших проектов составили масштабную экспозицию, которая будет работать с 31 октября до 8 декабря.

На что вдохновляет художников Москва? Как проходил отбор номинантов? Кто и как будет определять победителей? Какие уникальные работы можно увидеть на выставке? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Лариса Соколова.