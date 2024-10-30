Русский дом организовал выставку фотографий, посвященную футболисту Диего Марадоне

Русский дом организовал выставку фотографий, посвященную великому Диего Марадоне в честь годовщины со дня установления дипломатических отношений между Аргентиной и Россией. Еще одним поводом стал скорый день рождения легенды аргентинского футбола.

Экспозицию, получившую название "Русские эпизоды в жизни Диего Марадоны", открыли на одном из стадионов, расположенных в пригороде столицы Южно-Американской Республики. На выставке можно увидеть исторические и современные снимки с 1990 по 2018 год.

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