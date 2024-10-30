Кинопарк "Москино" пригласил на историческую реконструкцию в честь Дня народного единства

Кинопарк "Москино" приглашает на историческую реконструкцию в честь Дня народного единства. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

На территории кинопарка воссоздадут быт жителей Москвы времен Смутного времени. В работе над проектом принимают участие 150 реконструкторов из Москвы, Вологды, Нижнего Новгорода и других городов.

Программа будет проходить 2 дня – 3 и 4 ноября. Посетителей ждут исторические шоу и спектакли. Гости смогут понаблюдать за парадом войск, выступлениями конных всадников и стрельцов. Самой масштабной станет реконструкция того, как ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского разбивает польских интервентов в решающем сражении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.