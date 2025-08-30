Форма поиска по сайту

30 августа, 23:50

Фестиваль света "Проекция" прошел в кинопарке "Москино"

Свет, цвет и музыка: в кинопарке "Москино" впервые прошел фестиваль света "Проекция". Гостей ждало масштабное мероприятие на стыке кино, музыки и цифрового искусства.

На территории кинопарка разместились десятки интерактивных арт-объектов, инсталляций и световых конструкций. Центральная аллея превратилась в световой туннель, где лучи и звуки создавали кинематографическую глубину пространства. В декорациях "Москва 1940-х годов" с помощью технологии видеомэппинга ожили архивные сюжеты о жизни города. А локация "Самолет" стала ярким световым объектом и перенесла зрителей в атмосферу ночного рейса.

Визуальный ряд фестиваля дополнила музыка. На сцене в формате иммерсивных шоу выступили известные российские исполнители и специально приглашенные зарубежные артисты.

О том, как технологии могут усилить восприятие искусства, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

