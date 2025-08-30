30 августа, 09:30Культура
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ответил на критику Киева в адрес Вуди Аллена
Глава глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях назвал обвинения в адрес режиссера Вуди Аллена неуместными.
По его словам, попытка отменить выступление Вуди Аллена по видеосвязи на Московском международном кинофестивале не учитывает сути. Он отметил, что Россия не изолирована, и искусство должно строить мосты, а не сжигать их.
