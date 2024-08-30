Москвичам представили культурную программу на 30 августа – 1 сентября

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 30 августа. В программу мероприятий вошли выставка, сказки и опера, фестиваль и спектакль. Так, на "Хлебозаводе № 9" стартовала digital-выставка "Искусственное". А 1 сентября в музее-заповеднике "Царицыно" покажут программу "Русские сказки в опере".

Кроме того, до 1 сентября в рамках "Московских сезонов" будет идти фестиваль "Московская a capella". Тем временем 30 и 31 августа в театре им Вахтангова покажут спектакль "Мастер и Маргарита".

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