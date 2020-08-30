В прокат вышел фильм "Золушка"

На экраны выходит новая "Золушка". Эта картина нашумела задолго до премьеры. Все из-за того, что фею-крестную сыграл темнокожий мужчина Билли Портер. Создатели посчитали, что добрая магия не должна иметь пола.

Билли Портер знаменит не только своими платьями, в которых он щеголяет по красным ковровым дорожкам. Он очень талантливый артист.

В его коллекции – театральная премия "Тони", музыкальная "Грэмми", а за главную роль в сериале "Поза" он выиграл и телевизионную "Эмми". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.