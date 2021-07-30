Москвичам рассказали, каким будет памятник Александру Невскому

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов вошел в Попечительский совет по возведению памятника святому благоверному князю Александру Невскому.

Монумент планируется установить на улице Лобачевского рядом с храмом, который носит имя этого государственного деятеля и полководца. За это уже проголосовали 4,5 тысячи горожан.

Установку памятника хотят приурочить к юбилею. В этом году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского. Было решено изготовить фигуру князя в полный рост. Вместе с постаментом и стягом высота всего монумента составит 6,5 метра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.