СК проверит постановку "Современника" с Лией Ахеджаковой из-за жалоб общественности

Следственный комитет займется постановкой театра "Современник". Глава комитета поручил проверить спектакль "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой после жалоб общественности.

По данным следствия, негативная реакция связана с избыточным употреблением мата и оскорблением ветеранов Великой Отечественной войны.

Ситуацию в СМИ уже прокомментировала Лия Ахеджакова. Актриса считает, что ситуация раздута и искусственно создана теми, кто не хотел, чтобы худруком "Современника" стал Виктор Рыжаков.

По ее словам, спектакль идет уже давно, причем в нескольких городах, и только сейчас поднялся такой шум. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.