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30 мая, 08:00

Культура

Театр "Корона русского балета" покажет спектакль "Жизель"

Театр "Корона русского балета" покажет спектакль "Жизель"

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30 мая театр "Корона русского балета" покажет на сцене Дома музыки романтический спектакль "Жизель". Его сюжет основан на истории о графе Альберте, который влюбляется в обычную деревенскую девушку.

Театральная труппа состоит из участников лучших хореографических школ России. Артисты с большим успехом выступают не только на отечественной сцене, но и в Испании, Германии, США и других странах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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