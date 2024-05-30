Театр "Корона русского балета" покажет спектакль "Жизель"

30 мая театр "Корона русского балета" покажет на сцене Дома музыки романтический спектакль "Жизель". Его сюжет основан на истории о графе Альберте, который влюбляется в обычную деревенскую девушку.

Театральная труппа состоит из участников лучших хореографических школ России. Артисты с большим успехом выступают не только на отечественной сцене, но и в Испании, Германии, США и других странах.

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