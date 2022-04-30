В столице стартует фестиваль "Московская весна". Он продлится все майские праздники, до 10 числа включительно. Гостей ждут театральные постановки, мюзиклы и концерты к Дню Победы.

Также всех желающих научат готовить десерты и весенние блюда. Организаторы будут устраивать командные игры, откроют исторические кружки и школу юного мореплавателя. В общей сложности для жителей и гостей столицы подготовили 1,5 тысячи часов мастер-классов, 580 выступлений на сценах и 50 спортивных активностей. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.