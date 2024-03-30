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30 марта, 14:30

Культура

Прием заявок на конкурс "Портрет Эрмитажного кота" продлили до конца следующей недели

Прием заявок на конкурс "Портрет Эрмитажного кота" продлили до конца следующей недели

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Прием заявок на конкурс "Портрет Эрмитажного кота" продлили до конца следующей недели. Свои работы могут прислать школьники из любого региона России. Победитель, которому лучше всех удастся изобразить усатых хранителей музея, летом отправится на отдых в детский лагерь "Артек". Еще три рисунка отберут для того, чтобы превратить их в муралы. Их нанесут на фасады зданий в Луганске, Донецке и в Крыму. Кроме того, из картин более 50 финалистов создадут выставку в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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