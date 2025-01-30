"Культура за 100 секунд": в Москве проходит выставка Ма Кэ

В ММОМА проходит выставка китайского живописца Ма Кэ. Он получил образование в одной из ведущих художественных академий Китая, а затем разработал собственный стиль. В своих работах художник использует известные образы, например, вдохновленные Пикассо фигуры женщин.

До 9 февраля в Москве продолжается фестиваль "Китайский Новый год". На площадке между площадью Революции и Манежной проводят мастер-классы по традиционным китайским играм – сянци и вэйци, которые похожи на шахматы. Также знатоков ждут занятия от двукратного чемпиона России и президента Московской федерации Го Тимура Санкина.

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