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Культура

Российская комедия "О чем говорят мужчины" выйдет в прокат на этой неделе

Российская комедия "О чем говорят мужчины" выйдет в прокат на этой неделе

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На этой неделе состоится несколько российских премьер. Например, выйдет продолжение комедии "О чем говорят мужчины". В этот раз герои будут рассуждать о простых удовольствиях.

По сюжету четверо друзей просто гуляют по Москве, наслаждаясь разговорами. Они вспоминают первую любовь, пытаются понять, есть ли женская дружба, а также учатся радоваться каждому новому дню. Действие фильма происходит летом 2019 года, когда не было ни пандемии, ни санкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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