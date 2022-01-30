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Москва 24

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Культура

09:30

Артистов Мариинского театра, заболевших коронавирусом, заставляют выходить на работу – СМИ

культура видео Кристина Курума

Артистов Мариинского театра, заболевших коронавирусом, заставляют выходить на работу. По крайней мере, так рассказали сами сотрудники изданию "Невские новости".

Несмотря на массовые случаи заболевания, оркестр посетил с гастролями Москву. После поездки положительные ПЦР-тесты получили еще десятки артистов.

По их словам, массовое тестирование начали проводить перед гастролями в Мадриде. Пока коронавирус выявили у 30 человек. Среди них есть несколько музыкантов, которых даже с положительными тестами заставили выйти на сцену и играть оперу Рихарда Вагнера.

В самом театре дали довольно двусмысленный комментарий. Как заверили в пресс-службе, случаи заболевания в коллективе и других цехах значительного влияния на текущую работу театра и гастрольный график не оказывают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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