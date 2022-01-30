Артистов Мариинского театра, заболевших коронавирусом, заставляют выходить на работу – СМИ

Артистов Мариинского театра, заболевших коронавирусом, заставляют выходить на работу. По крайней мере, так рассказали сами сотрудники изданию "Невские новости".

Несмотря на массовые случаи заболевания, оркестр посетил с гастролями Москву. После поездки положительные ПЦР-тесты получили еще десятки артистов.

По их словам, массовое тестирование начали проводить перед гастролями в Мадриде. Пока коронавирус выявили у 30 человек. Среди них есть несколько музыкантов, которых даже с положительными тестами заставили выйти на сцену и играть оперу Рихарда Вагнера.

В самом театре дали довольно двусмысленный комментарий. Как заверили в пресс-службе, случаи заболевания в коллективе и других цехах значительного влияния на текущую работу театра и гастрольный график не оказывают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.