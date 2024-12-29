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29 декабря, 14:30

Культура

Балет "Щелкунчик" можно будет посмотреть в парках Москвы

Балет "Щелкунчик" можно будет посмотреть в парках Москвы

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Балет Большого театра "Щелкунчик" можно будет посмотреть в парках Москвы. Трансляцию покажут 31 декабря в 20:00. Специально для посетителей установят большие экраны в садах имени Н. Э. Баумана и "Эрмитаж", Бабушкинском парке, а также в парках "Ангарские пруды", "Ходынское" поле и 50-летия Октября.

Трансляция также пройдет на медиафасаде Московского концертного зала Зарядье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуратеатрвидеоРоман Карлов
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