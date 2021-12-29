Москвичам рассказали, какие сериалы можно посмотреть в праздники

Москвичам рассказали, что можно посмотреть на новогодних каникулах. Один из самых крутых сериалов года, по мнению кинокритиков и не только, – "Вампиры средней полосы".

История не совсем обычной семьи из обычного российского города Смоленска. Вампиры живут тихо, пока в окрестностях не находят обескровленных парней.

В праздничном эпизоде сериала "Вампиры средней полосы" главные герои приедут в Подмосковье. Необычную семью деда Славы встретит в своем замке Максим Галкин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.