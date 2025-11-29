Премьера спектакля "Снегурочка в Зазеркалье" состоится 28 декабря в Москве

Театрально-концертный зал "Академический" подготовил для москвичей специальную новогоднюю программу. С 28 декабря по 5 января зрители увидят волшебный спектакль "Снегурочка в Зазеркалье", созданный по мотивам четырех известных сказок.

Как отметила балетмейстер-постановщик Татьяна Пантелеева, постановка рассказывает о добре, дружбе и любви, и рассчитана в первую очередь на детскую аудиторию. Приобрести билеты можно на площадке "Тикетлэнд".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.