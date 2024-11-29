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29 ноября, 16:45

Культура

Картины из хранилищ Третьяковской галереи выставили в павильоне "Центральный" ВДНХ

Картины из хранилищ Третьяковской галереи выставили в павильоне "Центральный" ВДНХ

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На ВДНХ открыли выставку работ из фонда Третьяковской галереи. Увидеть произведения искусства XX и XXI веков можно в павильоне № 1 "Центральный", который недавно отреставрировали.

Выставка – первое культурное событие после реставрации исторического здания в рамках программы "Возрождение ВДНХ". Представленные экспонаты связаны с историей и временем строительства павильона, а также именами художников, работавших здесь в 1950-е годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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