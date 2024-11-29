Картины из хранилищ Третьяковской галереи выставили в павильоне "Центральный" ВДНХ

На ВДНХ открыли выставку работ из фонда Третьяковской галереи. Увидеть произведения искусства XX и XXI веков можно в павильоне № 1 "Центральный", который недавно отреставрировали.

Выставка – первое культурное событие после реставрации исторического здания в рамках программы "Возрождение ВДНХ". Представленные экспонаты связаны с историей и временем строительства павильона, а также именами художников, работавших здесь в 1950-е годы.

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