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29 ноября, 12:45

Культура

Премьерные показы спектакля "Сашашишин" начались в театре "Современник"

Премьерные показы спектакля "Сашашишин" начались в театре "Современник"

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Спектакль "Саша Шишин" покажут в "Современнике" 29 ноября

Первый показ спектакля "Сын мандарина. Соловей" состоится в Большом театре 30 ноября

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С 29 ноября в "Современнике" начинаются премьерные показы спектакля "Сашашишин". Его поставил Гарик Сукачев при участии театра кукол имени Образцова.

Пьеса касается одной из социальных тем – взаимодействия особенных людей с обществом. Главный герой постановки – аутист Саша Шишин. Он живет с матерью, влюблен в девочку и ненавидит одноклассника.

Спектакль покажут еще 30 ноября, а также в конце декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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