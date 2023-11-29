Премьерные показы спектакля "Сашашишин" начались в театре "Современник"

С 29 ноября в "Современнике" начинаются премьерные показы спектакля "Сашашишин". Его поставил Гарик Сукачев при участии театра кукол имени Образцова.

Пьеса касается одной из социальных тем – взаимодействия особенных людей с обществом. Главный герой постановки – аутист Саша Шишин. Он живет с матерью, влюблен в девочку и ненавидит одноклассника.

Спектакль покажут еще 30 ноября, а также в конце декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.