В российский прокат выйдет драмеди "Треугольник печали" с Вуди Харрельсоном. В этом году фильм получил в Каннах золотую пальмовую ветвь.

По сюжету модели оказываются в роскошном круизе в компании русского олигарха и британских производителей оружия. Во время ужина с капитаном корабль попадает в шторм, потом его взрывают пираты. Так, модели вместе с несколькими миллиардерами, капитаном и уборщицей попадают на остров. Теперь им надо как-то выживать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.