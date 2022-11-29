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В российский прокат выйдет драмеди "Треугольник печали"

В российский прокат выйдет драмеди "Треугольник печали"

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В российский прокат выйдет драмеди "Треугольник печали" с Вуди Харрельсоном. В этом году фильм получил в Каннах золотую пальмовую ветвь.

По сюжету модели оказываются в роскошном круизе в компании русского олигарха и британских производителей оружия. Во время ужина с капитаном корабль попадает в шторм, потом его взрывают пираты. Так, модели вместе с несколькими миллиардерами, капитаном и уборщицей попадают на остров. Теперь им надо как-то выживать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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