Москвичам рассказали, как купить билет на балет "Щелкунчик"

В выходные москвичи выстроились в очереди, чтобы успеть купить билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре. Онлайн-продажи стартовали только 29 ноября. Чтобы избежать возможных спекуляций, там ввели специальную схему с браслетами и списками, некоторым горожанам пришлось стоять по три дня.

Так, желающим приобрести билеты необходимо было отстоять сразу несколько очередей: сначала записаться в специальном списке, затем получить порядковый браслет и уже после этого встать в очередь к кассам. Чтобы порядок не нарушался, на помощь пришли так называемые распорядители очереди – волонтеры.

После начала онлайн-продаж билетов на балет "Щелкунчик" пользователи стали сообщать о сбоях в работе сайта Большого театра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.