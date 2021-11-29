На сайте Большого театра начали продавать билеты на балет "Щелкунчик"

На сайте Большого театра начали онлайн-продажу билетов на балет "Щелкунчик". Уже с утра сайт подвис из-за наплыва желающих.

Кроме того, в выходные у театра собралась большая очередь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.