Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 23:45

Культура

В Москве стартовал фестиваль "Горький +"

В Москве стартовал фестиваль "Горький +"

Певица Нина Шацкая выступила для гостей "Театрального бульвара"

Аттракцион для детей создадут на основе декораций фильма про Буратино в "Москино"

Москвичи смогут почтить память композитора Щедрина в фойе Большого театра

Аттракцион с декорациями фильма про Буратино запустят на площадке "Москино"

Представитель Дроздова сообщил, что телеведущий чувствует себя замечательно

"Кинореквизит": автомобиль "Запорожец", женская юбка

"Это Москва. Люди": "В списках не значился". Серия 4. Выход на сцену

Умер советский и российский композитор Родион Щедрин

В столице началась Московская неделя моды

В Москве стартовал фестиваль "Горький +". Его главной площадкой стал Парк Горького.

Программа фестиваля разнообразная. Гостей ждут концерты, спектакли, лекции и цирковое шоу на основе произведений и биографии русского классика Максима Горького.

Например, в субботу на Голицынском пруду Парка Горького покажут музыкальный перформанс, в котором Горький встречает Антона Чехова, Фридриха Ницше и Владимира Маяковского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородфестиваливидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика