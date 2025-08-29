В Москве стартовал фестиваль "Горький +". Его главной площадкой стал Парк Горького.

Программа фестиваля разнообразная. Гостей ждут концерты, спектакли, лекции и цирковое шоу на основе произведений и биографии русского классика Максима Горького.

Например, в субботу на Голицынском пруду Парка Горького покажут музыкальный перформанс, в котором Горький встречает Антона Чехова, Фридриха Ницше и Владимира Маяковского.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.